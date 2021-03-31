Акции дня: бумаги ВТБ вернулись к допандемийным показателям

Акции банка ВТБ вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 31 марта. За день бумаги подорожали на +6,95% до 0,042630 рублей за акцию. Последний раз по такой цене бумаги торговались в конце февраля 2020 года.

В среду банк опубликовал отчет по итогам января-февраля 2021 года, который порадовал трейдеров. Чистая прибыль по МСФО выросла в годовом выражении в 1,5 раза до 58,4 млрд рублей. Таким образом прибыль банка за два месяца превысила квартальный рекорд ВТБ, установленный в первом квартале 2018 года (55,5 млрд рублей). В банке считают, что основные негативные последствия пандемии COVID-19 остались в прошлом году и теперь ВТБ выходит на целевые уровни прибыльности. Дальнейший восходящий тренд бумагам предрекают эксперты BCS Express.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,47% до 3541,72 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,15% до 1477,11 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:16 мск составила 64,35 долларов за баррель (+0,28%). Российская валюта укреплялась – 75,49 рубля за доллар.