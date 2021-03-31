Бестселлер Volvo Cars стал еще более интеллектуальным

Одним из наиболее значимых достижений XC60 стало признание его в 2018 году «Автомобилем года в мире» (World Car of the Year 2018), помимо этого, кроссовер был удостоен множества других наград в различных категориях: от дизайна до безопасности.

Только за предыдущий год клиентам было передано почти 200 000 единиц XC60, что составляет почти 29% от общего объема продаж Volvo Cars. С точки зрения рыночной доли эта модель стала наиболее популярной в европейском сегменте среднеразмерных премиальных кроссоверов, а в мире вошла в пятерку (в аналогичном сегменте).

В новом сезоне Volvo Cars представляет автолюбителям ряд обновлений для своего культового среднеразмерного кроссовера ХС60. Обновления включают в себя новую информационно-развлекательную систему на базе Android со встроенными приложениями и сервисами Google, которая делает его еще более «интеллектуальным», чем когда-либо.

Интуитивно понятная информационно-развлекательная система нового поколения теперь предлагает клиентам беспрецедентные возможности персонализации и подключения, расширенные за счет внедрения совершенно нового фирменного пакета Digital Services.

Ключевым элементом пакета Digital Services стал доступ к приложениям и сервисам Google, которые предлагают помощь Google Assistant в режиме hands-free, лучшую в своем классе навигацию Google Maps и широкий набор автомобильных приложений через Google Play.

Подписавшись на Digital Services, клиенты получат доступ ко всем услугам и функциям, идущим в пакете. Все необходимое для использования сервисов оборудование уже установлено в автомобиль, все необходимые данные включены в состав пакета.

Volvo Car Group стала новатором автоиндустрии, который объединил свои усилия с Google по интеграции имеющихся приложений и сервисов партнера с информационно-развлекательной системой на базе Android. Полностью электрический XC40 Recharge — первая модель, оснащенная данной системой после многих лет тесного сотрудничества двух компаний.

Что касается повышения уровня безопасности, теперь ХС60 будет оснащаться новейшей сенсорной платформой ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) — современной масштабируемой системой активной безопасности Volvo Cars, состоящей из набора камер, радаров и ультразвуковых датчиков.

Эта платформа позволяет разрабатывать и внедрять в XC60 системы активной безопасности, такие как распознавание других участников дорожного движения, автоматическое торможение и предотвращение столкновений. Она также обеспечивает мягкую помощь водителю посредством функции Pilot Assist, способной действовать в диапазоне от состояния неподвижности автомобиля до движения с допустимыми на автомагистралях скоростями.

Помимо технических аспектов, дизайнеры компании также внесли ряд усовершенствований в дизайн экстерьера, включая новую решетку радиатора, новые передние бамперы, а также новые цвета кузова и варианты дизайна колесных дисков.

Новые материалы интерьера, включая роскошные варианты без использования кожи, а также наличие текстильной обивки City Weave открывают дополнительные возможности для персонализации.

Производство Volvo XC60 2022-го модельного года начнется уже в конце мая.