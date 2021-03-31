Дефицит автомобилей на российском рынке продлится до лета

У большинства российских автодилеров практически закончились самые востребованные на рынке модели автомобилей. Дефицит наблюдается как в автосалонах, торгующих как премиальными, так и автомобилями средней и низшей ценовых категорий. Дилеры Kia, Renault, Volvo, Mercedes-Benz и BMW предлагают подождать от одного до трех месяцев, пока выбранная «ходовая» модель прибудет в страну. Не желающим ждать клиентам продавцы могут предложить машину подороже – с уже установленной (как правило очень дорогой) сигнализацией или другим набором дополнительных опций, которые поднимают стоимость автомобиля на несколько сот тысяч рублей. По словам большинства дилеров проблемы с поставками продлятся еще несколько месяцев и исчезнут к июню-июлю текущего года.

Основной причиной возникшего дефицита стал общемировой карантин из-за коронавируса, введенный весной прошлого года. Остановленные производственные цепочки не всегда удавалось быстро восстановить – подвела логистика. Морские перевозчики, сидевшие некоторое время без работы, столкнулись с лавинообразным ростом заказов после отмены карантина и оказались не в состоянии с ним справиться. Речь идет как о поставках отдельных запчастей, так и готовых автомобилях. Например, российские дилеры Volvo говорят о том, что испытывают трудности с поставкой готовых машин из Китая. Кроме того, автопроизводители неправильно спрогнозировали глубину падения российского автомобильного рынка из-за карантина. Если в ЕС локдаун привел к сжатию спроса на автомобили на 25%, то в России он упал лишь на 9%.

Относительно хорошо чувствуют себя дилеры АвтоВАЗа – проблемы с покупкой могут возникнуть лишь у любителей марки Niva Travel или некоторых видов комплектации LADA Vesta. Отечественный производитель избежал острого дефицита благодаря относительно большой локализации производства запчастей.