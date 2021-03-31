Диетолог рассказала, сколько кофе можно пить в день

Каких-либо строгих ограничений по объему выпиваемого за день кофе не существует, однако относиться к данному напитку нужно с осторожностью, рассказала в интервью агентству РИА «Новости» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Как правило, резких запретов не существует, одна-две чашки кофе в день — некрепкий или с молоком — можно позволить. Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин: употреблять не более трех миллиграммов кофеина на один килограмм массы тела», - рассказала медик. Она рассчитала, что следуя данному правилу, человек весом 70 килограмм может употребить не более 210 миллиграммов кофеина в день. Норма содержится в пяти-шести чашках черного чая или трех маленьких эспрессо, добавила врач.

По ее словам, значительные ограничения существуют для гипертоников и сердечников. Такие граждане должны соблюдать осторожность при употреблении этого напитка. Также не рекомендуют пить много кофе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, при язвенной болезни или обострении гастрита. Для людей с такими заболеваниями кофе может послужить причиной обострения заболевания.

