Курс доллара достиг новых максимумов

Укреплению курса доллара способствует оптимизм инвесторов по отношению к программе помощи американской экономике. Инвесторы также считают, что благодаря агрессивной вакцинации населения и широкомасштабным финансовым вливаниям в экономику США возглавят восстановление глобальной экономики после коронавирусной пандемии.

Президент Джо Байден сегодня расскажет, как он намерен финансировать свой план модернизации инфраструктуры объемом в 3-4 триллиона долларов. Кстати, пару дней назад Байден пообещал, что к 19 апреля смогут вакцинироваться до 90% взрослых американцев.

Индекс доллара поднялся до 93,435, самой высокой отметки почти за пять месяцев. Март обещает стать для этого индекса самым удачным после 2016 года. В начале первого весеннего месяца индекс находился лишь на подходе к 90.

Доллар обновил годовой максимум по отношению к иене – 110,97 и достиг почти пятимесячного максимума по отношению к евро – 1,1705.

Курс рубля пока оказывает доллару сопротивление на уровне 76 руб. Курс доллара к 11.16 мск составляет 75,67 руб. (минус 24 копейки). Российскую валюту поддерживают отскочившие цены на нефть и снижение санкционной напряженности.

«Высокие экономические результаты США продолжат поддерживать американский доллар и в ближайшем будущем,- написала для клиентов Commonwealth Bank of Australia в аналитической записке валютный эксперт Кэрол Конг.- Японская иена за счет тенденции укрепления доллара может к концу года достичь 113».

Доллару также помогает резкий рост ставок по американским гособлигациям, потому что делает привлекательными инвестиции в него. Ставка по основным десятилетним облигациям во вторник поднялась до годового максимума 1,776%.

Инвесторы ждут выхода в пятницу данных о количестве рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, которое, по мнению руководства ФРС, пока не давало оснований для изменения ключевой ставки.

Согласно последним данным индекс потребительской уверенности в марте взлетит до самого высокого уровня с начала пандемии. Его росту способствовали новости о том, что развитие экономики в ближайшие месяцы ускорится благодаря финансовой поддержке правительства и улучшающейся с каждым днем эпидемиологической обстановкой.

Австралийский доллар консолидировался после снижения на прошлой неделе до 0,7564, самого низкого в 2021 году уровня, на отметке 0,76025.

На оффшорном рынке за американский доллар давали 6,57 юаня. В понедельник и во вторник в моменте курс составлял 6,5838, самый низкий с ноября прошлого года.

Биткоин ненадолго переваливал за отметку 59 тыс. долларов. Напомним, в марте он уже достигал рекордного максимума в 61781,83. В этом году главная криптовалюта уже «потяжелела» вдвое.

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