Эксперты рассказали об особенностях лицензирования медицинской деятельности и перевозки пассажиров в Москве

В Москве более 4 тысяч человек стали участниками семинара на тему особенностей лицензирования медицинской деятельности и перевозки пассажиров. Заключительная встреча в рамках цикла бесплатных семинаров, посвященных особенностям работы предприятий в городе, прошла в онлайн и оффлайн форматах.

Представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы и Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта обсудили с представителями бизнеса нюансы получения и продления лицензии, а также необходимые требования со стороны госструктур.

«Предприятиям, независимо от организационно-правовой формы часто приходится сталкиваться с оформлением необходимой документации для осуществления определенных видов деятельности, а также получением специальных разрешений со стороны государства. Это касается, в том числе медицины и перевозки пассажиров. На семинаре эксперты разобрали основные требования к оформлению таких документов. А также подробно разобрали все вопросы участников», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На встрече напомнили, что с января 2021 года внедрена реестровая модель предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности: отменена выдача бланка лицензии на бумажном носителе, а также выдача дубликата и копии.

При этом вся информация о лицензировании медицинской деятельности размещена на официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы: от нормативно-правовых документов до форм и образцов заявления о предоставлении/переоформлении лицензии, прекращении осуществления медицинской деятельности. Кстати, все эти документы заявитель может подать в электронном виде и получить ответ в течение 40 рабочих дней.

Для того, чтобы получить лицензию на медицинскую деятельность впервые – необходимо предоставить копию документов на руководителя медицинской организации, при этом у руководителя или заместителя компании должно быть высшее медицинское образование и сертификата специалиста. В свою очередь, если медицинской деятельностью планирует заниматься индивидуальный предприниматель – важно наличие высшего или среднего медицинского образования, а также сертификат специалиста по соответствующей специальности.

Кроме того, представитель Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора сообщил, что лицензированию подлежат не только перевозки пассажиров автобусами на регулярных маршрутах, но также перевозки по заказу, в том числе – для собственных нужд организации.

Он напомнил, что все необходимые документы для лицензирования можно подать онлайн и в течение 45 дней получить ответ.

Ежегодный цикл встреч представителей власти с деловым сообществом города проходил со 2 февраля по 30 марта. В рамках мероприятий приняли участие более 35 000 человек, это сделать мог любой желающий.