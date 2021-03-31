Facebook удалил видео с интервью Трампа телеканалу Fox News

Facebook удалил из личного аккаунта Лары Трамп опубликованное ею интервью бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.

Ларе Трамп было отправлено электронное письмо от сотрудника Facebook с предупреждением о том, что «любой контент, размещенный в Facebook и Instagram с выступлениями Трампа, в настоящее время не разрешен на наших платформах (включая новые сообщения с выступлением президента Трампа)», и предупредили, что он «будет удален в случае публикации, что приведет к дополнительным ограничениям для учетных записей, в которых он был опубликован».

Ранее невестка Дональда Трампа Лара Трамп, корреспондент Fox News, взяла интервью у экс-президента для телеканала и разместила его в своем Facebook.

В январе 2021 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы во всех широко распространенных в стране социальных сетях – в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch. В Twitter у Трампа было 89 миллионов подписчиков.

21 марта 2021 года старший советник Дональда Трампа Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент создаст собственную социальную сеть.

«Я думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой. И это то, что, я думаю, станет самым популярным событием в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп», – заявил Миллер в эфире телеканала.

Вчера, 30 марта, Дональд Трамп запустил свой персональный сайт 45office.com, который предназначен для онлайн-общения с его сторонниками.

На данный момент на сайте доступны четыре страницы. Кроме информации о Дональде Трампе и его супруге Мелании Трамп, доступна страница для регистрации, дающая возможность его сторонникам посылать на сайт свои сообщения, а также раздел для прессы. Кроме того, предусмотрена возможность направить Трампу приглашение на публичное мероприятие.