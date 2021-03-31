Франция вводит общенациональный карантин

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к гражданам, в котором объявил о введении общенационального карантина с субботы, 3 апреля, сообщает Euronews.

Во время карантина, который продлится месяц, будет действовать комендантский час с 19:00, а гражданам будет запрещено отдаляться от дома более чем на 10 километров. Будут закрыты непродовольственные магазины, рестораны и кафе.

Ранее подобные меры были введены в 19 департаментах страны, включая Париж, а теперь они распространяются на всю территории Франции – на остальные 77 департаментов.

С понедельника, 5 апреля, учебные заведения всех уровней закрываются сроком на три недели.

Макрон заявил, что будет сделано все, чтобы увеличить число койкомест в отделениях интенсивной терапии до 10 тысяч. Правительство также намерено мобилизовать студентов-медиков, резервистов и вышедших на пенсию врачей.

За время пандемии коронавируса во Франции было зафиксировано 4,59 млн инфицирования, а 95 тыс человек скончалось от COVID-19.