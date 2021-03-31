Интернет-холдинг «Яндекс» поменял логотип – он уже появился на главной странице компании. При этом новый шрифт также будет использоваться в логотипах сервисов.

Как передаёт «Прайм» со ссылкой на официальное сообщение холдинга, обновлённый логотип – часть новой айдентики «Яндекса», которая также включает новый знак — букву «Я» в красном круге – и новый шрифт для логотипных конструкций.

В частности, знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например, на сумках курьеров холдинга. А шрифт будет использоваться в логотипах сервисов. Также стало известно, что «Яндекс» изменил свою поисковую строку. Теперь она не повторяет форму стрелки. Новая строка разработана дизайнерами компании вместе с Ильёй Рудерманом (дизайнером шрифта), который давно сотрудничает с холдингом и ранее участвовал в создании шрифта Yandex Sans.

«Новая поисковая строка отражает суть современного «Яндекса» и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из «Лавки». При этом она подчёркивает, что у всех сервисов «Яндекса» общие технологии и общее начало –поиск», – объяснил дизайн-директор поиска «Яндекса» Геннадий Лохтин.

Напомним, предыдущий логотип «Яндекса» был создан почти 30 лет назад. По словам Лохтина, тогда никто даже и не мог подумать, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили, как это происходит сейчас.

Наша справка

«Яндекс» – российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чьё головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана Также Яндекс является одной из самых быстрорастущих корпораций в России.

Поисковая система Yandex.ru была официально анонсирована 23 сентября 1997 года. Как отдельная компания «Яндекс» образовалась в 2000 году. В мае 2011 года «Яндекс» провёл первичное размещение акций, заработав на этом больше, чем какая-либо из интернет-компаний со времён IPO-поисковика Google в 2004 году.

Приоритетное направление компании — разработка поискового механизма, но за годы работы «Яндекс» стал большой корпорацией с большим количеством активов. В 2016 году «Яндекс» предоставлял более 50 веб-служб. В России представлена юридическим лицом ООО «Яндекс», главный офис компании находится в Москве на улице Льва Толстого, 16.

