Компании Москвы со штатом более 250 человек могут привлекать мигрантов – министр правительства столицы Пуртов

Департамент экономической политики и развития города Москвы разъяснил инвесторам и крупнейшим застройщикам столицы механизм привлечения трудовых мигрантов на строительные объекты города. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

«Для того чтобы работодатель мог воспользоваться утвержденным алгоритмом ввоза иностранных граждан, ему необходимо подтвердить статус крупной компании с устойчивыми финансовыми возможностями – это более 250 сотрудников и свыше 2 млрд рублей годовой выручки, а также отсутствие непогашенной задолженности по заработной плате, налогам и сборам и готовность принять обязательства по обеспечению проживания трудовых мигрантов с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований и связанных с пандемией ограничений, оформлению с ними трудовых отношений и организации их выезда в страну постоянного проживания после завершения строительных проектов», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Во встрече приняли участие представители клуба инвесторов Москвы и строительных компаний, реализующих важные для столицы проекты: Capital Group, Группа компаний «ПИК», «СУ-10 Фундаментстрой», «Инград», «ЭНКА».

Застройщиков также проконсультировали по всем вопросам, касающимся организации прибытия, правил пребывания и трудоустройства мигрантов в Москве. «После открытия в Узбекистане представительства Московского многофункционального миграционного центра (ММЦ) к нам поступают вопросы от московских компаний о том, как будет работать механизм привлечения на столичный рынок труда работников из числа иностранных граждан. Стройка является одной из отраслей, в которых традиционно работает большое число мигрантов, поэтому вопросы, связанные с подбором трудовых мигрантов, для застройщиков весьма актуальны», - отметил министр.