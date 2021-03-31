Минпромторг: готовится «перезагрузка» дорожной карты по инжинирингу и промышленному дизайну

Об этом рассказал в ходе состоявшегося в рамках деловой программы краснодарского техно-фестиваля «От винта» круглого стола, посвященного инжинирингу, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Ученов.

По словам представителя министерства, особые усилия Минпромторга нацелены на подготовку сложного сутевого блока стратегии, состоящего из семи приоритетных направлений (инициатив) - «Промышленно-транспортные системы», «Промышленность для новой энергетики», «Зеленая промышленность», «Промышленность для здравоохранения», «Лидерство промышленности в цифровую эпоху», «Фундамент цифровой трансформации», «Избавление от технологической зависимости и зависимости от введения санкций».

В этой связи, отметил А. Ученов, инжинирингу отводится роль одного из важнейших инструментов по разработке и эффективному внедрению инноваций в самых различных отраслях российской экономики. Как сообщил участникам круглого стола представитель Минпромторга, в настоящее время ведомство находится в переговорах с Правительством, другими министерствами и бизнес-сообществом на предмет возможной «перезагрузки» «Дорожной карты по инжинирингу и промышленному дизайну», подписанной Председателем Правительства Российской Федерации В. Мишустиным летом прошлого года. Необходимость этой «перезагрузки» Ученов объяснил растущими потребностями российской промышленности в инжиниринговых услугах и желанием министерства более точно настроить механику поддержки развития инжиниринга как отрасли.

Очевидно, что одним из главных партнеров по этим переговорам, является Минобрнауки. В России в период с 2013 года при университетах созданы 83 инжиниринговых центра, которые за эти годы успели стать довольно заметными игроками на рынке инноваций. Общая выручка университетских инжиниринговых центров превысила 26,4 млрд рублей, ежегодно центрами реализуется свыше 2 000 договоров в интересах различных российских и международных компаний. В ходе своего выступления представитель Минпромторга подчеркнул, что работа в соответствии с постановлением российского правительства № 1156, регулирующим создание и развитие инжиниринговых центров при вузах, является базовым элементом как для Минпромторга, так и для других участников процесса принятия решений в этой сфере.

Как отметил в интервью «Эксперту» генеральный директор Агентства по технологическому развитию Владимир Пастухов, намерение Минпромторга «перезагрузить» «Дорожную карту» - логичное и объяснимое продолжение работы по повышению конкурентоспособности российской экономики. «В условиях, когда обстоятельства, влияющие на развитие нашей жизни, подчас меняются практически молниеносно – что, в том числе, продемонстрировал опыт преодоления последствий пандемии коронавируса, некоторые аспекты ранее принятых решений нуждаются в доработке и в перезапуске. При этом общий стратегический курс на развитие университетского инжиниринга и промышленного дизайна не ставится никем под сомнение, так как его эффективность очевидна».