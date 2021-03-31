Москва и Санкт-Петербург вошли в мировой топ-10 по росту цен на жилье

Москва заняла седьмое место в рейтинге городов мира по росту цен на недвижимость в четвертом квартале 2020 г., сообщил Forbes, ссылаясь на статистику агентства недвижимости Knight Frank. Уточняется, что год назад российская столица находилась в рейтинге на 62 строчке. Санкт-Петербург в текущем списке занял пятое место.

Аналитики сообщают, что стоимость на жилье в Москве за год выросло на 21,1%. В четвертом квартале 2019 года недвижимость выросла в цене на 4% в годовом выражении. Подобный рост цен обусловлен высоким спросом на жилье в обеих столицах, считает глава департамента консалтинга и аналитики агентства Ольга Широкова. Подорожание недвижимости стало особенно заметно во втором полугодии из-за снятия ограничений и реализации отложенного спроса, добавила эксперт. Также цены выросли под влиянием снижения ключевой ставки ЦБ, доступности ипотеки и снижения ставок по банковским вкладам, сообщила Широкова. Она отметила, что до конца текущего года подорожание жилья продолжится.

Санкт-Петербург сохранил в рейтинге пятое место. За прошлый год жилье в северной столице поднялось на 25,4% в годовом выражении, в 2019 г. – на 12,4%. Цены на жилье в городе выросли из-за сокращения предложения, вызванного сокращением строительства, отметил гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. Также на рост показателя повлиял высокий спрос.

