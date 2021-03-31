МРОТ увеличится на 4,7% в 2022 и на 5,8% в 2023 году

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что, минимальный размер оплаты труда планируется увеличить в следующем году на 4,7%, а в 2023 году еще на 5,8%, сообщает «Интерфакс».

«Предусмотрели в бюджете на 2022 и 2023 годы увеличение МРОТ на 4,7 и 5,8%. Это пока предварительные цифры, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике», – сказала Голикова на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021-2023 годы.

На данный момент МРОТ в России составляет 12 792 рубля (в 2020 году он был 12 130 рублей).