Навальный объявил голодовку

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в колонии во Владимирской области, заявил, что объявляет голодовку с требованием допустить к нему врача, сообщает «Интерфакс».

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача», говорится в инстаграме Навального.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев заявил о том, что у его подзащитного сильно ухудшилось состояние здоровья. «С конца прошлой недели Алексей испытывает сильные боли в спине, он не может на ногу наступать», – сказал адвокат Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачел в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит два года и восемь месяцев.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после прилета прилетел из Германии в Россию, покскольку с 29 декабря 2020 года находился в розыске за «многократные нарушения испытательного срока».