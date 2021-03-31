Цены на нефть растут в ожидании встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут утром 31 марта после снижения накануне более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Сообщается, что инвесторы находятся в ожидании встречи ОПЕК+, которая пройдет сегодня, 31 марта, и встречи министерского мониторингового комитета, которая пройдет 1 апреля.

По состоянию на 8.54 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне выросла на 0,58%, достигнув отметки $64,54, майские фьючерсы прибавили в цене 0,8%, до $64,65 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI росла на 0,58% — до $60,9 за баррель. 30 марта нефть дешевела на 1,3-1,6%.

Внимание рынков сосредоточено на возможном продлении сделки ОПЕК+ по снижению добычи, на этом фоне происходят колебания цен на сырье. Участники рынка ожидают, что ограничение на добычу нефти будет продлено. При этом опасения вызывает падение спроса в Азии на новостях о росте запасов в США.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, открывая заседание техкомитета 30 марта, отметил, что альянс должен сохранять осторожный подход в плане ограничений и быть внимательным к меняющимся условиям на рынке нефти. Окончательное решение по параметрам сделки в мае ОПЕК+ примет после встречи 1 апреля. Инвесторы ожидают, что условия сделки могут быть сохранены.

Курс нефти онлайн

Нефть цена прогноз: Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса и статистики из США