Онлайн платформа образования Coursera провела IPO с оценкой в 4,3 млрд долл.

Образовательная платформа Coursera провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. По его итогам, оценка капитализации компании составила 4,3 млрд долл., передаёт Bloomberg.

Согласно информации агентства, всего компания привлекла 517 млн акций по верхней границе заявленного ранее диапазона 30-33 долл. за одну штуку, что составляет долю в 12,1% капитала компании.

При этом 14,66 млн акций – новый выпуск. Ещё 1,07 млн – акции, которые уже принадлежат существующим акционерам. В сумме объём размещения достиг 519 млн долл.

Андеррайтерами IPO выступили 13 финансовых организаций, в том числе такие гиганты, как UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup и многие другие. Они получили опцион на 2,36 млн акций. Если данный опцион будет исполнен, то число акций в свободном обращении увеличится до 18,09 млн.

Наша справка

Американская платформа онлайн-образования Coursera была создана в 2012 году двумя преподавателями информатики Стэнфордского университета.

В настоящее время данный проект сотрудничает более чем с 200 университетами, предлагая, как платные, так и бесплатные курсы по самым различным отраслям знаний. Кроме того, проект даёт тесты и проводит экзамены.

По последним данным, на платформе зарегистрированы 77 млн слушателей курсов. Известно, что в 2020 году в условиях пандемии COVID-19 продажи Coursera выросли до 294 млн долл. В 2020 году они составили 184 млн долл. В рамках последнего раунда финансирования, который состоялся в июле прошлого года, Coursera привлекла 130 млн и оценивалась в 2,6 млрд долл.

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