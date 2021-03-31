Почти 63% граждан Армении считают, что стране следует укреплять сотрудничество с Россией

По результатам социологического опроса, проведенного в Армении, 62,9% респондентов заявили, что Армении следует укреплять сотрудничество с Россией, заявил на пресс-конференции директор MPG LLC, действительного члена Gallup International Association в Армении Арам Навасардян. Об этом сообщает Арменпресс.

Респонденты ответили на вопрос, с какими странами или союзами, по их мнению, Армения должна укреплять свое сотрудничество.

«62,9% упомянули Россию, 16,4% - США, 6,4% - Францию, 5,2% - Евросоюз, 2,6% - Китай, 2,4% - Иран, 1,5% - Евразийский экономический союз, 0,7% - НАТО, 0,7% - Грузию. и 0,2% - ОДКБ », - сказал он.

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