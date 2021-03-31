Опубликован отчет Morgan Stanley по компаниям развивающихся рынков

Инвестиционный банк Morgan Stanley опубликовал отчет по компаниям развивающихся рынков, цель которого состояла в интеграции показателей ESG в систему оценки инвестиционной привлекательности компаний по критерию «риск/прибыль».

Одним из факторов, снижающим риски инвестирования в компанию, является полнота раскрытия данных и их достоверность.

По данным отчета Morgan Stanley полнота раскрытия Роснефти составляет 88%, что является рекордным показателем в сравнении с другими российскими компаниями Газпром – 71%, Лукойл – 79%, Татнефть – 71%, НОВАТЭК – 71%.

Роснефть также лидирует по числу раскрытых показателей в части охраны окружающей среды. Отметим, что открытость Роснефти получила соответствующую оценку ESG рейтингов Bloomberg и Refinitiv, поставивших Роснефть в один ряд с мировыми лидерами (Refinitiv – A, Bloomberg – 70,1). Управление водными ресурсами – в числе наиболее приоритетных у инвесторов и общества природоохранных вопросов. Роснефть показывает наиболее высокий уровень использования оборотной воды – 94%.

ESG – это не только количественные, но и качественные показатели компаний, то есть, наличие стратегических планов, политик, корпоративного управления в этой области. Как отмечают аналитики Morgan Stanley, Роснефть – единственная из российских компаний, публично представившая План по углеродному менеджменту до 2035 с четкими целями и инструментарием для их достижения.

Помимо ESG показателей Morgan Stanley также упомянул прочие ключевые преимущества Роснефти по сравнению с конкурентами, включая портфель перспективных новых проектов в добыче, высокую дивидендную доходность при текущих ценах на нефть. В начале месяца Morgan Stanley повысил рекомендацию по акциям Роснефти до «Покупать» и целевую цену на 31% до 9,2 долл./ГДР. В оптимистичном сценарии развития событий в случае дальнейшего улучшения макропараметров, успешной реализации проекта Восток Ойл, более высоких дивидендных выплат и дальнейшего сокращения удельных операционных затрат целевая цена Роснефти может повыситься до 14,2 долл./ГДР.