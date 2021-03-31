Ozon вышел «из под» Сбера

Крупнейший российских интернет-ритейлер Ozon освободил из залога Сбера свою основную операционную компанию и ее холдинговую структуру. Ранее компания выплатила банку неустойку на 1 млрд руб., чтобы выйти из заключенного с банком соглашения. По слухам, Сбер был намерен войти в состав акционеров ритейлера.

Как сообщает «Интерфакс», Ozon погасил кредит на 6 млрд рублей, привлеченный в Сбербанке. Это, по-видимому, стало возможно после того, как выручка онлайн-ритейлера в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 80%, до 37,75 млрд рублей. В этот же период оборот от продаж (с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, увеличился в 2,5 раз — до 75,8 млрд рублей.Ну и кроме того, нельзя забывать о весьма успешном IPO, в ходе которого интернет ретейлер привлек 990 млн долларов.

По информации издания, кредит, который Ozon взял в марте 2020 года сроком на год по ставке 15%, был полностью погашен в январе 2021 года. По условиям его предоставления, в залог кипрской Sberbank Invesments Ltd были переданы 100% основной операционной компании "Интернет решения" и 100% "Озон Холдинг" (ей принадлежит 99% "Интернет Решения"). Договоры залога действовали до полного исполнения обеспечительных обязательств.

Озоновая экология

После успешно проведенного IPO компании Ozon было логично закрыть долг перед Сбербанком, признает основатель TalkBank Михаил Попов. Договор залога, который был заключен на долю в операционных компаниях, очевидно, был связан с последующей сделкой вхождения Сбера в капитал Ozon, которого не произошло. Как следствие, после разрыва первой сделки, было логично прекратить и другую сделку, связанную с залогами.

Вторая причина, продолжает банкир, — привлеченные средства в целом имело смысл направить на погашение задолженностей. Ставки, по которым были привлечены кредиты до пандемии, были явно выше тех, которые сейчас существуют на рынке, тем более по залоговым кредитам. 15%, под которые получил кредит Ozon, кажутся достаточно высокими, особенно, если по такому кредиту предоставляется обеспечение.

Третий аспект — учитывая, что Сбер сейчас планирует инвестировать и купить контроль в Goods.ru, конкуренция между Ozon и Сбером будет набирать обороты. Нет смысла в каком-либо виде делиться информацией о своей деятельности с потенциальным конкурентом. А в случае, если Сбер оставался бы кредитором Ozon, он бы имел доступ к информации и отчетности операционной компании, долю которой держал в залоге. Очевидно, что Ozon это было не интересно, и он постарался как можно быстрее с этим закончить.

Если говорить о дальнейшем развитии, то, скорее всего, предполагает Михаил Попов, средства, полученные на IPO, Ozon начнет активно инвестировать в существующий бизнес и развитие технологий, так как на российском рынке обостряется конкуренция между экосистемами. Ozon, скорее всего, тоже будет развивать свои экосистемы, в том числе в области финтеха для того, чтобы полноценно конкурировать с экосистемой Сбера, где финансовые сервисы представлены в полной мере, а маркетплейсы и электронная коммерция только начинают развиваться, но сразу по нескольким направлениям.

Это непосредственно торговля продуктами, которая представлена СберМаркетом, электроника, которая будет представлена Goods.ru, и даже такие дорогостоящие товары, как автомобили и квартиры, представленные СберАвто и ДомКлик. У Ozon на данный момент представлены только первые две категории — продукты питания и электроника. Таких дорогих позиций, как автомобили и квартиры в группе нет, но, возможно, компания также начнет смотреть в эту сторону для того, чтобы расширить сферы, в которых она присутствует. Как считает эксперт, Ozon даже будет смотреть сделки моделей для того, чтобы усилить свою экосистему за счет соответствующих игроков.

Развитие идет через убытки

Ozon стабильно движется к некой монолитности, говорит старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Маркетплейс явно имеет понимание направления движения, и для этого ему, похоже, нужна автономность и прозрачность. Судя по тому, как динамично растет выручка эмитента, можно ожидать вертикального роста в бизнесе: сейчас точно есть, куда развиваться. В первом квартале 2021 года выручка может составить 35-38 млрд рублей, что очень неплохо, наиболее перспективное направление развития — цифровые услуги.

Ozon не только активно привлекает средства, но и развивает свою экономику, соглашается и управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. Выход из залога у Сбербанка развязывает руки компании, которая намерена в этом году добиться роста оборота товаров на 90% (согласно последнему отчету – за четвертый квартал 2020 года и весь год).

Показательно, что, кроме роста прибыли и оборотов, доля онлайн-ритейлера в совокупном обороте товаров на рынке составила 47,8% в 2020 году по сравнению с 17,4% в 2019 году. Число покупателей выросло на 75% (13,8 млн человек). Скорректированная EBITDA Ozon в 2020-м осталась отрицательной и составила 11,7 млрд рублей, что на 4,1 млрд меньше, чем годом ранее. Свободный денежный поток также остался отрицательным (минус 2,6 млрд), но при этом он сократился более чем в шесть раз (14,3 млрд в 2019 году). На премаркете биржи NASDAQ после публикации отчета бумаги компании выросли на 2,91%.

Все эти финансовые данные, отмечает Артем Лютик, дают очень хорошие перспективы не только для самой компании, но и ее бумаг. Погашение кредита Сбербанку даст возможность маркетплейсу направлять имеющиеся средства на развитие более активно, так как активы выведены из-под залога, кредитная нагрузка снижена до минимального уровня.

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