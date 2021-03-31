Прогноз погоды: в Гидрометцентре предупредили о скором возвращении морозов

О возвращении зимней прохлады и снегопадов заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Согласно его данным, уже в предстоящие выходные температурный фон в сразу нескольких регионах Русской равнины понизится до минусовых показателей.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу, 2 апреля в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде дождя, а к вечеру – снега. Ожидается, что всего за сутки выпадет около 25-30% месячной нормы осадков. При этом с наступлением темноты столбики термометров рухнут с дневных плюс 7 к нулю, что чревато утренней гололедицей.

А в ночь на субботу, как предупреждают метеорологи, в некоторых районах российской столицы, а также в Подмосковье будет уже минус 3. Ещё холоднее станет после полуночи воскресенья – по прогнозу Гидрометцентра, воздух в регионе остынет до минус 5.

При этом март прощается с Москвой сильными осадками. Так, ещё накануне вечером в столице начался дождь. Наибольшее количество осадков, по данным метеорологов, пришлось на северо-западный округ Москвы и Зеленоград.

Зона осадков задержалась в Москве и Подмосковье на всю прошедшую ночь. Всего в последние сутки на город выпало в среднем 8 мм осадков. А на метеостанции, расположенной на ВДНХ, за прошедшую ночь выпало 7 мм осадков. Этого количества оказалось достаточно, чтобы первый календарный месяц весны в столице Москве выполнил норму по небесной влаге.

Из архивов погоды в Москве

В целом последний день марта 2021, несмотря на относительно высокий температурный фон, не стал комфортным и скорее расстроил жителей столицы, чем порадовал их.

В частности, сегодня было очень облачно, продолжал идти дождь, местами усиливался ветер, порывы которого в некоторых районах города и области достигали 17-18 метров в секунду.

Но, как пояснили синоптики, для переходного периода такие колебания – явление вполне привычное. При этом, среднесуточная температура 31 марта оказалась выше климатической нормы почти на 7 градусов. Однако температурные максимумы устояли.

Согласно архивным данным, самым тёплым последний день первого месяца весны был зафиксирован в 2007 году, когда на градусниках столбики застыли на плюс 17,2.

А вот рекордно холодно в этот день было уже в далёком 1880 году – тогда столбики термометров рухнули до минус 21,5. Наибольшее количество осадков 31 марта выпало в 1967 году – 15,4 мм.

В последней день первого месяца календарной весны 2020 года было холодно. В ночные часы воздух остывал до минус 4,2, а в светлое время суток – до минус 1,7. При этом ночью, и днём шёл снег, а суточное количество осадков составило 5 мм, образовав небольшой снежный покров, которого в прошлом году с середины марта в Москве вообще не наблюдалось.

Погода в Санкт-Петербурге. Синоптики обещают похолодание и снег с гололедицей

По прогнозу синоптиков, похолодает в ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Если ещё вчера в городе на Неве было плюс 9, а в четверг, 1 апреле при плюс 7-8 будет ярко светить солнце, то уже в пятницу климатическая обстановка в Северной столице испортится.

Так, метеорологи обещают усиление ветра, облачность и похолодание сразу на 5-6 градусов. При этом днём воздух в СПб станет прогреваться до плюс2-3. А вот с наступлением темноты вернутся заморозки – метеорологи предупреждают о минус 3-5, которые при высокой влажности и очень неприятном ветре с Невы, будут ощущаться, как минус 7-10. Кроме того, рано утром на дорогах города и области ожидается гололедица – прямо скажем, не лучшее начало апреля.

Ко всему прочему в предстоящие выходные Санкт-Петербург накроют холодные дожди, которые при минусовых показателях будут периодически переходить в снег, создавая сложную ситуацию на дорогах. Причём не только для автолюбителей, но и для пешеходов. Так что, как это не печально, но этот уикенд жителя СПб лучше провести дома.

Погода в Приморье. Прогноз погоды на выходные

А вот в регионах Приморья по прогнозам синоптиков в конце этой недели станет почти по-летнему тепло. После сильных ливней, которые заливали край, в том числе и Владивосток в прошедшие выходные, на этой неделе с ростом атмосферного давления климатическая ситуация значительно улучшилась.

При этом, по прогнозу синоптиков, уже начиная с 1 апреля, почти всё Приморье окажется под влиянием мощного антициклона. Под его управлением осадки прекратятся, правда после полуночи в континентальных районах станет морозно, а вот на побережье сохранится тёплая и очень комфортная погода. В частности, днём здесь ожидается плюс 10-17.

Ближе к выходными антициклонический фронт переместится на Японское море, по его западной периферии на побережье начнёт поступать морской воздух, станет чуть прохладнее, а вот погодные градусники в континентальных районах Приморского края покажут почти летние плюс 17-19. Так что морозы действительно вскоре вернутся в Россию, но точно не везде.

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