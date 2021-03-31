Производство с поддержкой: как Москва помогает инвесторам и промышленности

Получить доступ к городским льготам могут только те компании, которые локализовали свое производство в Москве. Для тех, кто хочет расширить производство или только планирует выходить на столичный рынок, на Инвестпортале investmoscow.ru доступна инвестиционная карта города. С ее помощью пользователи могут быстро подобрать площадку для бизнеса, найти городские объекты нужного назначения и профиля и получить информацию об инвестиционных проектах столицы.

Сегодня на инвесткарте доступно более 300 площадок, подходящих под размещение как крупного, так и небольшого производства или офиса. Это и площадки особой экономической зоны, и технопарки, оснащенные инфраструктурой для размещения производства под любой профиль деятельности, и свободные земельные участки. Так как все объекты нанесены на карту, это помогает оценить размеры каждого из них и удобство с точки зрения транспортной доступности. Можно перейти на страницу каждой площадки, чтобы уточнить, под какие виды деятельности она подходит, есть ли возможность подключения к инженерным сетям и другие вопросы. В карту встроены фильтры, которые упрощают поиск объектов по назначению. Кроме того, объекты можно отсортировать по локации: найти площадки в границах округа или района, поблизости от определенной станции метро или по точному адресу.

Больше инвестиций — меньше налогов

Помимо инвесткарты на сайте можно подать заявку на меры поддержки для бизнеса, перечень которых в городе постоянно пополняется. Так, в прошлом году активно инвестирующие столичные компании получили право на новую льготу – инвестиционный налоговый вычет. Он доступен компаниям, которые находятся на территории Москвы и обладают статусом московского инвестора первой или второй категории. Им положена сниженная ставка в региональной части налога на прибыль: 12,5% для компаний, получивших статус первой категории и 8% — для второй.

«Для получения статуса московского инвестора первой категории минимальная годовая сумма вложений в основные средства должна составлять 200 млн рублей, второй категории – 300 млн рублей. Первыми компаниями, воспользовавшимися новой преференцией, стали производители упаковки «Смерфит Каппа Москва Союз» и молочной продукции, напитков и детского питания «Вимм-Билль-Данн». Компании получили статус московского инвестора второй категории», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвествычет помогает развивать приоритетные направления московской промышленности, способствует разработке и внедрению инновационных технологий, обновлению основных фондов и повышению финансовой активности компаний.

«Когда наша компания узнала о новой мере поддержки от города, мы приняли решение подавать заявку на получение статуса московского инвестора второй категории. Мы подали заявку в начале ноября, а уже в начале декабря получили положительное решение о присвоении статуса», – рассказал финансовый директор АО «Смерфит Каппа Москва СОЮЗ» Фарид Терехов.

Вторая компания, получившая право на льготу - «Вимм-Билль-Данн» - производит свыше 1 000 наименований молочной продукции. В Москве работают два предприятия компании: Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. Ежегодно с конвейеров московских заводов сходит свыше 1,3 млрд упаковок продукции, которая поставляется практически во все регионы России, около 3% продукции направляется на экспорт. Кстати, в 2020 году Правительство Москвы заключило с АО «Вимм-Билль-Данн» офсетный контракт на поставку 38 позиций детского питания для молочно-раздаточных пунктов, инвестиции в производство составят 2,1 млрд рублей. Новый статус позволит компании ускорить модернизацию производств и создать новые рабочие места.

Подать заявление на получение статуса «московский инвестор», а также ознакомиться с перечнем необходимых документов, можно на Инвестиционном портале Москвы.

Производство со статусом

Город активно поддерживает промышленный сектор. В частности, в столице действует программа комплексной поддержки промышленных предприятий. Она включает в себя льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю.

Снижение налоговой нагрузки для ряда предприятий в Москве составляет 17–25% в зависимости от структуры их расходов: в том числе на 21% уменьшается налог на прибыль, на 99% – земельный налог, обнуляется налог на имущество. Преференции получают компании, обладающие статусом промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка или инвестиционного приоритетного проекта. Предприятия, претендующие на специальные статусы, должны отвечать перечню требований, установленных столичным правительством. Заявку на их оформление можно также подать на Инвестиционном портале Москвы. Все статусы присваиваются на 10 лет и ежегодно подтверждаются.

Такая программа позволяет предприятиям развиваться ускоренными темпами: «Сэкономленные средства компании направляют на техническое переоснащение, строительно-монтажные работы и улучшение условий труда работников. Городу эти меры помогают обеспечивать создание новых рабочих мест, дальнейшее развитие промышленного производства на профильные территории города, импортозамещение», — рассказал заместитель мэра.

На сегодняшний день налоговыми льготами пользуются 123 предприятия, на которых занято более 100 тысяч работников. В частности, в Москве работают 58 промышленных комплексов, в числе которых есть предприятия обрабатывающего производства, научных исследований и разработок.

Только в прошедшем году статус промкомплекса получили шесть компаний, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Среди них Московский машиностроительный завод «Вперед», Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина, производитель приборов для измерения температуры и давления «Вика Мера», ведущий в России разработчик высокоточного вооружения «ГНПП «Регион», поставщик промышленного оборудования «Бакор», производитель лекарственных средств «Изварино Фарма». Совокупный объем инвестиций столичных промкомплексов за 5 лет составляет 31 млрд рублей», – уточнил руководитель департамента.

Проекты с приоритетом

В городе также реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов по освоению промышленного производства (ИПП). Общий объем планируемых инвестиций по ним превышает 32 млрд рублей.

Инвестиционный приоритетный проект — это статус, который присваивают инвесторам, реализующим новые проекты на территории Москвы. Для получения статуса ИПП и налоговых льгот компания должна инвестировать в развитие производства и инновационной деятельности, платить высокую заработную плату и эффективно использовать территорию. Это компании, которые строят или модернизируют производства, создают промышленные комплексы, индустриальные парки, технопарки. Кроме того, на льготы могут рассчитывать проекты, реализуемые по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве, а также проекты по созданию объектов в сферах образования, культуры, искусства и социального обслуживания населения.

Взамен выдаваемых льгот город получает локализацию производства и сниженные цены на изготавливаемые товары, создаются благоприятные условия для импортозамещения и производства продукции. Кроме того, за счет увеличения количества индустриальных парков и технопарков развивается инновационная инфраструктура города.

Прогнозный объем льгот по реализуемым сегодня в Москве ИПП – 6,9 млрд рублей за 10 лет.

Гарантия сбыта

Столица также помогает бизнесу с гарантией сбыта: у производства есть возможность заключить с Москвой офсетный контракт, подразумевающий встречные обязательства. Он предполагает, что инвестор откроет новое производство в столице или модернизирует существующее, а город, в свою очередь, гарантирует ему долгосрочную закупку производимого товара. Так, Москва уже заключила пять офсетных контрактов: три в фармацевтике, один – в производстве медицинских изделий и еще один – в пищевой промышленности по изготовлению детского питания. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 млрд рублей, а объем закупки продукции столицей – 72,7 млрд.

Компаниям-экспортерам город помогает продвигать продукцию на внешние рынки. Продукцию рекламируют на российских и зарубежных выставках, организуют деловые встречи с закупщиками, инвесторами и международными компаниями. Часть затрат по транспортировке и реализации товаров за пределами России также субсидируется.

Город поддерживает бизнес, предлагая ему не только налоговые преимущества, но и существенную финансовую помощь в виде субсидирования процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам, льготных займов, субсидирования различных затрат и прочие льготы.

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