Промсвязьбанк рекомендует держать акции Юнипро с целью 3,14 руб.

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции «Юнипро» с целью 3,14 руб. за штуку.

Об этом говорится в комментарии банка. По словам аналитиков этой кредитной организации, «Юнипро» планирует в этом году выплатить дивиденды в размере 0,317 руб. на одну акцию.

Сделано это будет при условии пуска, стабильной работы и финансового вклада третьего энергоблока Березовский ГРЭС. При этом аналитики ПСБ подчеркнули, что компания занимает очень осторожную позицию, однако намерение выплатить 20 млрд руб. в 2021 году сохраняется.

«В результате новость окажет нейтральное влияние на котировки акций «Юнипро». В этой связи мы рекомендуем «держать» акции «Юнипро» с целевой ценой 3,14 руб. за штуку», – резюмировали аналитики Промсвязьбанка.

Наша справка

ПАО «Юнипро» – российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Штаб-квартира находится в Москве, компания зарегистрирована в Сургуте.

Уставный капитал на начало прошлого года составлял 25,2 млрд руб. Концерн Uniper владеет 83,73 % акций «Юнипро». Рыночная капитализация на 31 декабря 2019 года почти 176 млрд руб.

Генеральный директор «Юнипро» – бывший глава «Компания Усть-Луга» Максим Широков, председатель совета директоров – Андреас Ширенбек.

