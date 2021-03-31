Путин допустил национализацию предприятий, не выполняющих оборонный заказ

Президент России Владимир Путин допустил возможность национализации предприятий в случае невыполнения ими гособоронзаказа, сообщает «Интерфакс».

«Обратил внимание на то, что вы сказали и по поводу возможной национализации для сохранения занятости... Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае, – и вот это совсем другая история, но тем не менее, - злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», – сказал Путин в ответ на предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова об использовании национализации при процедуре банкротства предприятий для поддержания занятости.

«Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен. Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших (военных) совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства, тем более, что они ритмично оплачиваются», – сказал президент.

При этом Путин отметил, что «национализация носит крайний характер, и в данном случае совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».