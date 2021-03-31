Путин поручил передать 38% акций БСК в собственность Башкирии

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность региона и 11,7% акций плюс одна акция – в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии.

«Прошу Правительство передать 38,3 процента акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан – собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого ещё 11,7 процента плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. И это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией. При этом почти 57,7 процента акций останутся в федеральной собственности, и контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики», – сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Кроме того, президент поручил заключить специальное соглашение между правительством Россиии и правительством Республики Башкортостан о планах и основных показателях работы Башкирской содовой компании, включая объёмы производства и инвестиций.

«Нужно посмотреть, как компания будет управляться, а также предусмотреть механизмы контроля за использованием государственного имущества», – добавил президент.

В августе 2020 года в Башкирии вспыхнули протесты на горе Куштау, на которой Башкирская содовая планировала начать разработку компании. Протесты вылились в столкновения между местными жителями и сотрудниками службы безопасности компании и ОМОНом. После этого все работы на горе были свернуты и ей повысили охранный статус.

В декабре 2020 года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии акций Башкирской содовой компании и передачи их Росимуществу.