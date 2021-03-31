Россияне просрочили рекордное число выплат по микрозаймам

У россиян по итогам февраля скопилось рекордное количество невыплат по микрозаймам свыше 90 дней — объемом 5,4 миллиона займов, подсчитали для агентства РИА «Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс». Уточняется, что количество просроченных займов в феврале выросло на 1,8% по сравнению с январем. При этом доля выданных в стране микрозаймов уменьшилась на 0,3 процентного пункта, до 40,6%.

Объем «плохих» микрозаймов с января по февраль вырос на 2,2%, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Число просроченных платежей за февраль увеличилось на 0,5 процентного пункта — до 34,7%. Сами микрофинансовые организации заявили о снижении числа займов, выданных россиянам, с начала года на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд.

Средний размер ссуды также снизился на 0,4%, до 13 107 рублей. За февраль было выдано на 7,6% микрозаймов меньше, общий объем достиг 171,8 миллиарда рублей, что больше показателя января на 0,7%. Общий объем ссуд за февраль сократился до 23,8 миллиарда рублей, что стало минимальным показателем с сентября прошлого года.

