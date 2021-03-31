Рубль укрепляется в последний день первого квартала

Отечественная валюта начала день с отметок 75,85 рубля за доллар и 89 рублей за евро, но к 5 часам дня мск. укрепившись до 75,28 рубля за доллар и 88,32 рубля за евро.

Рост рубля происходил на фоне удорожания доллара. Индекс DXY за тот же период повысился с 92,91 пункта дои 93,26 пункта.

«Рубль с открытия активно укрепляется, испытав несколько резких коррекционных откатов. В начале дня мировые рынки росли благодаря превысившим ожидания данным по индексам деловой активности в сфере услуг и производственном секторе Китая. Утром глобальные индексы сдали позиции, а нефть продолжила подъем. Незадолго до нашего открытия внешний фон улучшился, но затем котировки нефти резко откатились от дневной вершины»,- комментирует динамику аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Как полагают в Универ Капитал, краткосрочно рубль будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 в паре с долларом и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой.