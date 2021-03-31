СМИ: бельгийский суд обязал правительство отменить карантин

Брюссельский суд первой инстанции обязал правительство Бельгии в течение 30 дней отменить карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, которые «нарушают фундаментальные права граждан», сообщает ТАСС со ссылкой на газету Derniere heure.

Иск к правительству Бельгии был подан гражданской организацией «Лига за права человека» 12 марта. Организация утверждает, что карантинные меры против пандемии коронавируса противоречат конституции страны. Правительство уже заявило, что намерено подавать апелляцию на решение суда.

В Бельгии закрыты все школы и детские сады, рестораны, бары, непродуктовые магазины, развлекательные, культурные и большая часть спортивных учреждений. По всей стране действует комендантский час с 00:00 до 05:00, а в столице - с 22:00 до 06:00.

16 февраля 2021 года Окружной суд Гааги принял решение отменить комендантский час в Нидерландах, так как он нарушает право на свободное передвижение и собрание. В суде заявили, что комендантский час в Нидерландах был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, согласно которому правительство имеет право ввести данную меру в исключительных обстоятельствах. При этом судебная власть не увидела оснований для этого в ситуации с коронавирусом.

Однако позже суд вышестоящей инстанции отменил решение Окружного суда Гааги.