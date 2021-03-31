СМИ: КНР планирует создать биржу для китайских компаний с «зарубежной пропиской»

Власти Китая хотят создать фондовую биржу для привлечения компаний, зарегистрированных за рубежом, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам источников Reuters, Государственный совет Китая обратился к комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) с предложением рассмотреть возможность создания биржи, которая будет ориентирована на китайские компании, акции которых торгуются на биржах Гонконга и США. Кроме того, китайское правительство рассчитывает, новая площадка привлечет внимание крупных мировых компаний, в том числе Apple и Tesla. У американских компаний будет возможность выделить свои подразделения в Китае в отдельные компании и разместить их бумаги на новой бирже.

По словам источников, сроки и место создания новой биржи еще не определены. Один из обсуждаемых вариантов — модернизация существующей торговой платформы, например Пекинской фондовой биржи.

План создания новой биржи в Китае появился на фоне шагов американских регуляторов по исключению бумаг китайских компаний из торгов бирж США, если они не будут соответствовать стандартам аудита страны. Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа уже провела делистинг бумаг трех крупнейших телекоммуникационных компаний КНР после запрета американцам инвестировать в китайские организации. В январе 2021 года биржа исключила из списка бумаг, допущенных к торгам, акции China Unicom Hong Kong, China Mobile и China Telecom.

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