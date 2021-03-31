Совфед одобрил закон, позволяющий Путину баллотироваться еще на два срока

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий действующему президенту Владимиру Путину еще дважды выдвигать свою кандидатуру на пост главы РФ, сообщает ТАСС.

Закон был разработан по итогам голосования по изменению ряда положений российской Конституции. По одной из поправок к действующему главе государства применяется положение об ограничении сроков на посту президента без учета прежних периодов его работы в данной должности. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог находиться у власти только два срока подряд.

В законе указывается, что баллотироваться на пост президента России может гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, а также не являющийся гражданином иностранного государства. При этом, если государство или его часть приняты в состав России, то требование об отсутствии иностранного гражданства отменяется. Новый закон установил минимальный возрастом главы ЦИК – 30 лет.

