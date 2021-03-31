В Польше, Венгрии и на Украине зафиксированы новые пики смертности от COVID-19

Сразу в трёх странах Европы зафиксированы суточные антирекорды по количество умерших от коронавируса.

В частности, согласно информации, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в стране в период с 30 по 31 марта от COVID-19 скончались, как минимум 407 человек, что стало очередным антирекордом с начала пандемии коронавируса на территории «самостийной».

Ранее наибольшее число жертв инфекции было зафиксировано 25 марта (362). За прошедшие сутки на Украине заболели коронавирусом 11 226 человек. Всего, в стране выявили 1 674 168 случаев заражения ковидом, скончались 32 825 человек, вылечился 1 313 481 пациент

О наибольшем количестве смертей, связанных с коронавирусом, в 2021 году сообщили также власти Польши. По данным «Европейской правды», которая ссылается на Onet.pl., в стране за минувшие сутки умерли 653 человека. Это второе по величине за всю историю COVID-19 в Польше число погибших. Больше было только 25 ноября 2020 года, когда умерло 674 человека.

За последние 24 часа в Польше выявили 32 874 новых заболевших. Для сравнения, во вторник их число составляло 21 000 человек, а в прошлую среду – около 30 000.

Печальный рекорд по количеству смертей от коронавируса также установлен в Венгрии – в этой стране умерли 302 больных COVID-19, пишет «Европейская правда».

По данным издания, которое ссылается на Hungary Today, об этом свидетельствуют последние данные Минздрава страны. До этого суточное количество смертей никогда не превышала 300.

Число новых случаев заражения коронавируса за 24 часа выросло в Венгрии на 6700. Всего больных ковидом в этой стране насчитывается более 224 700 человек. Из них госпитализированы 12 346, из которых 1492 находятся. в реанимации.

Ранее сообщалось, что, по данным оперативного штаба, в России суточный прирост новых случаев коронавируса составил 8 275 случаев Нарастающим итогом в стране выявлено 4,54 млн случаев заражения COVID-19.

Число летальных исходов за сутки достигло 408 человек. Общее число жертв инфекции составляет 98 850 случаев. Успешно перебороли заболевание 4,16 млн пациентов, из которых 10 176 человек выписаны за последние сутки.

На первом месте по заболеваемости COVID-19 остается Москва. В столице за сутки выявлено 1 286 заболевших. На втором месте находится Санкт-Петербург (+715), Московская область расположилась на третьем месте (+584). Далее следуют Нижегородская область (+283) и Ростовская область (+239).

