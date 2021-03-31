Тысяча москвичей заразилась коронавирусом после вакцинации

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы заявили, что в столице после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса, заболели COVID-19 около 1 тыс человек, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что речь идет о тех вакцинированных, у которых после прививки вторым компонентом прошло более двух недель. Из общего числа вакцинированных доля заболевших составила около одной десятой процента. Отмечается, что 76% из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 1 миллиона человек. «Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем. Около 40 процентов из этого количества людей – это люди старшего поколения, и у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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