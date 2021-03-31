Украина запретила ввоз пшеницы и подсолнечного масла из России

Украинское правительство запретило ввоз из России пшеницы, ржи, подсолнечного масла, а также некоторых непродовольственных товаров, передает «Интерфакс», ссылаясь на постановление, которое было опубликовано на официальном сайте правительства Украины.

В документе говорится, что список товаров от 30 декабря 2015 года, запрещенных к ввозу из России, дополняется «пшеницей и смесью пшеницы и ржи, маслом подсолнечным, сафлоровым или хлопковым и их фракциями».

Также под запрет попадают непродовольственные товары и моющие средства такие, как расфасованные для розничной торговли чистящие порошки, газетная бумага, картон, крафт-бумага и крафт-картон, туалетная бумага, косметические салфетки, полотенца, скатерти и салфетки. В общей сложности в список добавлено 25 товарных позиций.

1 января 2016 года РФ приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Постановление вступило в силу после подписания Киевом и Евросоюзом экономической части ассоциации о сотрудничестве.

