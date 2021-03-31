В Италии по делу о шпионаже задержан российский военнослужащий

Сотрудники итальянских спецслужб в рамках расследования дела о шпионаже задержали двух военнослужащих, один из которых гражданин России.

По данным издания La Repubblica, речь идёт о военном, который работает при нашем посольстве в Риме. Второй задержанный – офицер ВМС Италии. Сообщается, что их задержали, когда итальянец якобы передавал нашему соотечественнику документы в обмен на деньги.

Предположительно, итальянский офицер согласился передавать секретную информацию, так как из-за семейных проблем очень нуждался в деньгах.

В настоящее время власти страны оценивается юридический статус офицера из РФ, учитывая тот факт, что он работал при посольстве. Известно, что военных задержали после продолжительного расследования, в котором участвовали, в частности, итальянская контрразведка и Минобороны страны.

Также сообщается, что после того, как стало известно о задержании российского военного МИД Италии вызвал посла РФ. В нашем дипведомстве подтвердили, что в Риме был задержан сотрудник аппарата военного атташе, сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Между тем в Италии уже называли произошедшее самым серьёзным инцидентом между двумя странами со времён холодной войны. Сопоставимый по масштабам скандал произошёл уже в далёком 1989 году, когда итальянские спецслужбы безуспешно попытались задержать двух сотрудников КГБ СССР, предположительно, пытавшихся получить информацию об итальянских предприятиях, производивших вооружение.