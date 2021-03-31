В Кремле рассказали о новых кредитах для Белоруссии

Россия предоставляет кредиты не только Белоруссии в рамках двусторонних отношений, но и многим другим государствам, и эта практика будет продолжаться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных новых займах для Белоруссии.

Ранее в докладе Всемирного банка, по заявлению СМИ, сообщалось, что к концу 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России в общей сложности почти 23 миллиарда долларов по двусторонним займам. Самым крупным заемщиком была названа Белоруссия.

«В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты, предоставляет заемные средства, это обычная мировая практика. Это является неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - сообщил Песков в ответ на вопрос, не собирается ли Москва пересмотреть сложившееся положение дел.

Чиновник напомнил о существующей ситуации с правилами обслуживания международного долга, когда оценивается «закредитованность той или иной страны». Песков заверил, что практика выдачи кредита при благоприятных условиях будет продолжаться.

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