В Москве в 2022 году запустят производство препаратов для лечебной косметологии

Компания «Мезоформула», новый резидент особой экономической зоны Москвы, вложит более 170 млн рублей в производство препаратов для профессиональной и лечебной косметологии. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики со ссылкой на руководителя департамента Александра Прохорова.

«Завод по производству косметической продукции будет построен на площадке в Печатниках и займет территорию площадью более 1,5 тысячи квадратного метра. Планируется, что до 2024 года компания вложит в реализацию проект свыше 170 млн рублей и создаст порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2022 года. Проект по строительству завода направлен на импортозамещение и выпуск конкурентоспособных препаратов как на российском, так и на зарубежном рынках», - сказал руководитель ведомства.

Компания получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в марте 2021 года. Среди продукции нового резидента – инъекционные препараты для косметологии: препараты для мезотерапии и биоревитализации. По словам главы ОЭЗ Геннадия Дегтева, собственные научно-исследовательские разработки и наличие международных сертификатов позволили компании уже сегодня экспортировать продукцию в страны СНГ и Ближнего Востока: Белоруссию, Казахстан, Украину, Киргизию, Азербайджан, Грузию, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Как отметила генеральный директор компании «Мезоформула» Надежды Каплевой, проект даст возможность создать современную производственную площадку и лабораторию. «Предприятие позволит довести уровень локализации производства до 85%, улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить объемы ее производства и удовлетворить запросы потребителей. Расширенные мощности позволят больше работать на экспорт», - добавила она.