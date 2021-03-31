В России суточный прирост COVID составил 8,2 тыс. новых случаев

В России суточный прирост новых случаев коронавируса составил 8 275 случаев, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено 4,54 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число летальный исходов за сутки достигло 408 человек. Общее число жертв инфекции составляет 98 850 случаев. Успешно перебороли заболевание 4,16 млн пациентов, из которых 10 176 человек выписаны за последние сутки.

На первом месте по заболеваемости COVID остается Москва. В столице за сутки выявлено 1 286 заболевших. На втором месте находится Санкт-Петербург (+715), Московская область расположилась на третьем месте (+584). Наименьшие темпы прироста отмечены в Тыве (0,01%), в Магаданской области (0,02%) и Алтае (0,03%).

Россия по данным Университета Джонса Хопкинса остается на пятой строчке в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Лидируют США (30,39 млн), далее следуют Бразилия (12,65 млн), Индия (12,14 млн) и Франция (4,64 млн). В Великобритании 4,35 млн случаев инфицирования. Страна занимает шестую строчку мирового антирейтинга.

