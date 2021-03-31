В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID для животных

В России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции нового типа для животных, сообщил 31 марта замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Уточняется, что сорбированная инактивированная вакцина «Карнивак-Ков» была разработана Федеральным центром охраны здоровья животных, который находится в подчинении у Россельхознадзора. Клинические испытания проходили в октябре прошлого года.

По итогам исследования ученые сообщили о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности. У всех вакцинированных животных был выработан иммунитет в 100% случаев, рассказал Савенков. Сроки сохранения иммунитета после вакцинации в настоящее время изучаются. На сегодня он составляет не менее шести месяцев.

В массовое производство препарат будет запущен в апреле текущего года на базе самой крупной в России платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных, уточнил Савенков.

Новую вакцину «Карнивак-Ков» планируют закупать отечественные звероводческие хозяйства, а также коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии, рассказали в Россельхознадзоре. Савенков также напомнил, что случаи коронавируса среди животных были выявлены в 2020 году на звероводческих фермах, в частности, в Дании.

