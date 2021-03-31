Заммэра Ефимов: оборот театров и кинотеатров Москвы с января вырос более чем на 37%

После ослабления части антикоронавирусных мер в Москве оборот учреждений культуры демонстрирует устойчивые темпы восстановления. С конца января заметный рост показывают обороты театров, кинотеатров, концертных залов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 млн рублей, а к выходным 20-21 марта выручка составила уже 139,4 млн рублей – это на 37,1% выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений. За два месяца, с 23 января по 23 марта, общий оборот театров, концертных залов и других учреждений культуры составил 4,6 млрд рублей, или 71,5% от аналогичного периода прошлого года», - сообщил заместитель мэра.

На фоне смягчения ограничений и роста числа премьерных показов на большом экране столичные кинотеатры также восстанавливают свои обороты, наибольший рост оборотов был зафиксирован в конце января и продолжается в течение двух последних месяцев.

«В первый уикенд после ослабления ограничений, 23-24 января, оборот кинотеатров вырос по сравненною с предыдущими выходными сразу почти на треть, до 83,6 млн рублей, а за выходные 20-21 марта составил 84,7 млн рублей, прибавив еще 1,3% к показателям первых выходных после увеличения лимита посещения. За два месяца с момента смягчения ограничений выручка кинотеатров составила 1,6 млрд рублей, то есть восстановилась на 75,7%», - подчеркнул он. отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.