Заммэра Ефимов: в Москве отреставрируют дом купеческой усадьбы 19 века

В Москве выставили на торги по льготной программе «рубль за квадратный метр» объект культурного наследия регионального значения ¬¬– здание главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры. Победителю торгов в течение пяти лет предстоит провести реставрационные работы по сохранению объекта и приспособлению его для современного использования. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Одноэтажное кирпичное здание с цокольным и антресольным этажами представляет собой бывший жилой дом небольшой купеческой усадьбы первой половины XIX века. Будущий инвестор должен будет выполнить обязательства по сохранению объекта, после чего сможет продолжить арендовать здание по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год на протяжении 49 лет. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», – рассказал заместитель мэра.

Здание главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных XVIII – XIX веков расположено в Таганском районе Москвы по адресу: Воронцовская улица, дом 19А, строение 2. Его площадь - 1007,4 квадратного метра

Городская программа «1 рубль за 1 квадратный метр» стартовала в 2012 году, она предполагает восстановление и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за счет частных инвестиций. По этой программе уже отреставрировали 19 объектов культурного наследия, еще пять – на стадии восстановительных работ.

«Нежилое здание имеет свободное функциональное назначение. После реставрации в помещениях бывшей усадьбы может открыться офис, досуговое или образовательное учреждение, медицинская клиника. При этом арендатор должен будет сохранить облик здания и соблюсти все требования охранного обязательства», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Программа «1 рубль за 1 квадратный метр» является примером взаимовыгодного сотрудничества города и бизнеса в сфере сохранения наследия, считает глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. «Будущему арендатору главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных предстоит провести комплексную реставрацию: работы коснутся и фасадов, и интерьеров памятника. Главная цель – вернуть зданию исторический облик. Реставрация будет проходить под контролем Мосгорнаследия», - прокомментировал глава департамента.

Заявки на аукцион в электронной форме принимаются до 9 апреля 2021 года, торги состоятся 16 апреля. Организатор торгов – департамент города Москвы по конкурентной политике.