«Академик Черский» присоединяется к строительству «Северного потока 2»

Российский трубоукладчик «Академик Черский» присоединяется к трубоукладчику «Фортуна», ведущему строительство газопровода «Северный поток 2» в водах Дании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проектную компании Nord Stream 2 AG и сайт датского морского управления.

Сегодня утром, 4 марта, судно «Академик Черский» покинуло германский порт Висмар (у причала которого он находился с конца января) – об этом свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов. «Трубоукладочное судно «Академик Черский» вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в Исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями», – было сказано в комментарии Nord Stream 2 AG.

В обновленном сообщении Nord Stream 2 AG на сайте DMA говорится, что работы по укладке двух ниток «Северного потока 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года. Ранее в Nord Stream 2 планировали завершить проведение строительных работ до конца апреля.

«Не стоит заострять внимание на конкретно сроках завершения строительства и запуска проекта. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно свершим. Ну, потому что эти сроки зависят от многих факторов, большого количества факторов, включая погодные условия и т.д. Так что точных дат нет», – цитирует информагенство зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова.

В мае 2020 года «Академик Черский» прибыл в район проведения работ из Находки.