Акции дня: котировки «Сафмара» растут на фоне оферты

Акции компании «Сафмар Финансовые инвестиции» торговались лучше рынка на фоне объявления об оферте. К концу дневных торгов на Мосбирже в четверг, 4 марта акции подорожали на +4,82% до 513 рублей за бумагу. В течении сессии стоимость бумаг достигала 540 рублей за штуку.

Компания «Сафмар Финансовые инвестиции» планирует продать свой пенсионный фонд группе «Регион». В четверг компания объявила об оферте для тех, кто не согласен со сделкой. Они могут направить свои акции на выкуп по цене 545 рублей за акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,54% до 3397,56 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,16% до 1455,89 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:07 мск составила 67,3 долларов за баррель (+5,04%). Российская валюта укреплялась – 73,42 рубля за доллар.