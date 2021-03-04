Когда же все это закончится? Ученые меняют прогнозы по развитию пандемии

О том, как мало мы до сих пор знаем о Covid-19 или, вернее, как много о нем еще не знаем, можно судить по Крису Мюррею, директору Института показателей и оценки здоровья при университете Вашингтона, прогнозы которого по развитию пандемии были довольно точны и который сейчас изменил свое представление о болезни и говорит, что вынужден в связи с этим вносить уточнения в свои прогнозы.

До самого недавнего времени, например, Мюррей считал, что появление нескольких эффективных вакцин поможет достичь коллективного иммунитета или настолько снизить количество новых заражений, что можно будет говорить о победе над болезнью. Однако испытания имеющихся вакцин в Южной Африке в феврале показали, что быстро распространяющийся южноафриканский вариант коронавируса не только снижает эффективность вакцин, но и может помочь ему обойти естественный иммунитет у уже переболевших коронавирусом людей.

«Я не смог уснуть после того, как увидел данные испытаний,- рассказал Крис Мюррей в интервью корреспонденту Reuters.- Я лежал и спрашивал себя: «Когда она (пандемия) закончится?»».

Сейчас Мюррей меняет свои прогнозы по развитию болезни.

После опроса 18 медиков, которые внимательно следят за событиями, Reuters пришел к выводу, что большинство сейчас отказались от оказавшихся чересчур оптимистичными прогнозов конца прошлого года, когда они считали, что появление двух вакцин с эффективностью в районе 95% сможет в целом сдержать распространение вируса. О том, что оптимизм преувеличен, говорят данные последних дней и недель об южноафриканском и бразильском штаммах Covid-19. Сейчас среди ученых преобладает мнение, что вирус не только просто останется как эндемический, но и скорее всего останется на долгие годы.

Если этот прогноз верен, а пока все данные говорят об его правильности, значит, что следует готовиться к тому, что защитные маски с перчатками и меры социального дистанцирования останутся с нами надолго. В первую очередь, естественно, ограничительные меры придется соблюдать тем, у кого высокая вероятность заболеть. Однако носить маски во время вспышек Covid-19 придется всем, включая даже тех, кто уже провакцинировался и считал себя в безопасности.

Впрочем, не все так мрачно, как может показаться с первого взгляда. Большинство ученых, включая Мюррея, считают, что этот прогноз может меняться в лучшую сторону, потому что темпы появления новых антивирусных вакцин с каждым днем нарастают. Причем, при разработке новых вакцин уже будет учтена необходимость борьбы с новым штаммами.

К тому же, ученым предстоит еще много узнать о том, как наша иммунная система борется с коронавирусом. Здесь тоже возможны приятные сюрпризы, которые могут позволить улучшить прогноз. В любом случае несмотря на тяжелую ситуацию в Бразилии и ряде европейских стран общая эпидемиологическая обстановка во многих странах за два первых месяца улучшилась.

Прогноз института Криса Мюррея действует до 1 июня. По нему в США от коронавирусной инфекции умрут еще 62 тыс. человек, а в масштабах всей планеты – 690 тысяч. Однако в худшем варианте развития событий с юажноафриканским и бразильским штаммами количество летальных исходов, связанных с вирусом, в Америке, может вырасти втрое, до 200 тысяч.

Появляющиеся почти каждый день новые данные по новым разновидностям коронавируса заставляют менять прогнозы о сроках окончания пандемии и предпринимать дополнительные меры не только ученых, но и политиков. Например, правительство США уже неоднократно сдвигало дату возврата к более-менее нормальной жизни. Сначала на конец лета, затем на конец года, а теперь на март 2022 года.

Израиль начал выдавать гражданам, переболевшим коронавирусом или сделавшим прививку, так называемые «зеленые паспорта», которые откроют для них гостиницы, театры и многое другое. Срок их действия невелик – всего шесть месяцев, потому что до сих пор не ясны, как долго сохраняет свое действие вакцина. О введении таких паспортов задумались в Европе и на других континентах несмотря на то, что их, а также многочисленные другие схожие меры вполне справедливо критикуют за то, что они нарушают права человека и делят человечество на благонадежных и неблагонадежных со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть на людей первого и второго класса.