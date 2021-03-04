Доктор Мясников дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз по развитию коронавируса в этом году.

По словам специалиста, он ожидает, что снижение заболеваемости произойдёт до «каких-то показателей», после чего ситуация на 3-4 месяца стабилизируется, то есть будет выход на плато. Затем, как предположил Мясников, можно ждать новую волну заболевания COVID-19, передаёт РИА Новости.

При этом доктор пояснил, что инфекция по миру идёт волнами. Но в «ноль», как подчеркнул он, она нигде не ушла.

«После первой волны всем казалось, что всё уже закончилось, несмотря на то, что люди продолжали заболевать. По осеннему всплеску заболеваемости ковидом тоже делались прогнозы. Но все надеялись, что он будет меньше – оказалось наоборот», – напомнил Мясников.

Врач также отметил, что процент смертности от коронавируса снизился. Однако в абсолютных цифрах ситуация иная. Дальше COVIDD-19 повёл себя как сезонная инфекция: после всплеска произошёл откат, но не более, чем на половину. При этом многие страны вышли на плато.

«Но сам факт отсутствия спада заболевших и относительно устойчивое ежедневное количество новых заражённых во многих странах стали называть третьей волной», – резюмировал специалист, добавив, что противопоставить коронавирусу, можно лишь при помощи вакцинации, которая изменит ход событий для дальнейшего течения инфекции.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в России было выявлено 11 385 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ вернулся к значениям более 11 тыс., которые наблюдались в течение всей прошлой недели. 3 марта отмечался прирост новых случаев 10 535. С начала пандемии коронавируса в России в общей сложности было зарегистрировано 4,29 млн случаев заражения.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 475. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 87 823. Успешно перебороли заболевание 3,86 млн пациентов, из которых выписаны из больниц за последние сутки 16 123 человека.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости COVID-19. В столице прирост составил 2 150 пациентов, скончался 51 человек, выздоровели 2 421. На втором месте Петербург (+986), на третьем – Московская область (+693). В пятерку также вошли Нижегородская область (+385) и Воронежская область (+283).

