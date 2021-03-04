Apple замахнулась на электромобиль

Тайные партнерства

Apple всегда официально заявляет о новом продукте в самый последний момент, когда он уже готов к продаже. Компания с штаб-квартирой в Купертино не станет дразнить потребителей обещаниями новинок – им больше нравится делать сюрпризы. Конечно, дело не только во внезапности: скрытность помогает без спешки проработать продукт и оценить рынок. Но электромобиль Apple побил все рекорды – слухи о нем ходят уже 6 лет, а никаких результатов так и не видно.

В прошедшем месяце разговоры об iCar достигли апогея, когда Bloomberg объявил, что Hyundai и Kia ведут переговоры о сотрудничестве c Apple. Как гласит локальная поговорка Кремниевой долины, самый легкий способ не работать с Apple, открыто заявить, что вы работаете с Apple. Отступление от их принципа секретности технологическая компания карает разрывом всех связей. В конце февраля и Hyundai, и Kia заявили, что переговоры о сотрудничестве больше не ведутся – Apple взять слова обратно не разрешила.

С потерей двух потенциальных партнерств, Apple, возможно, обратится к японскому Nissan. Financial Times заявила в феврале, что компании обсуждали сотрудничество, но Nissan поспешил опровергнуть это сообщение, правда это не значит, что японский бренд действительно не работает с Apple. Возможно, им пришлось сохранить конфиденциальность, чтобы любители секретов не отказались от коллаборации.

Аналитик Дэн Айвс ставит ставку на другого автопроизводителя. «Я предполагаю, что Apple с вероятностью 85% объявит о сотрудничестве с Volkswagen в течение следующих 3–6 месяцев», - написал Айвз в февральском отчете. «Volkswagen является лучшим кандидатом на партнерство с Apple, учитывая модульную структуру завода и принадлежащие им высокотехнологичные батареи QuantumScape».

Полемика аналитиков

В любом случае, можно вполне смело предположить, что раз Hyundai проболтался о некоем партнерстве, то электромобиль Apple – не просто миф. С одной стороны, не трудно понять, почему кремниевый титан захотел прорваться в индустрию с оборотом в триллион долларов. Однако Юлия Новикова, бывший юрист и бизнес-аналитик, не считает планы Apple перспективными: «Автомобили, конечно же, значительно дороже телефонов, что делает решение о покупке совершенно другим. Это один из основных факторов, который может помешать амбициям Apple. Кроме того, регулятивная сторона автобизнеса жестока, нужны годы чтобы решить все юридические вопросы, особенно в Штатах».

Рыночная капитализация Apple уже составляет 2 триллиона долларов, и все это благодаря их телефонам, считает Юлия: «У Apple есть своя ниша, и, мне кажется, выход за ее пределы не совсем оправдан. iPhone успешный, поработанный продукт, а с электромобилями все в разы сложнее. Маск продемонстрировал нам, что нужны годы для того, чтобы производство электрокаров принесло прибыль. Но даже сейчас основной доход Tesla приносят не реализация машин».

Действительно, Tesla – первопроходец электромобилей – зарабатывает на продаже регулятивных кредитов другим компаниям, которым нужно произвести определенное количество единиц электрокаров до 2025 года. О том, что без торговли так называемыми ZEV-кредитами Tesla сейчас была бы банкротом, CNN Business сообщил в начале февраля. В то же время, Apple, наоборот, покоряют рынок своим товарооборотом. В январе издание Tom’s Guide объявило о рекордных для компании продажах iPhone в этом году, которые составили 111,4 миллиарда долларов – на 21% больше, чем с предыдущей моделью.

Технический аналитик Piper Харш Кумар скорее не согласен с Юлией Новиковой и видит iCar как перспективный проект: «Компания может выйти на рынок во время пика технологической революции, избегая риска формирования рынка», - написал аналитик в своем исследовательском отчете. Он предполагает, что Apple в будущем продаст 100 000 автомобилей в первый год, а к 2030 поставит 1 миллион автомобилей. Для сравнения NIO, Li Auto и XPeng – три стартапа по производству электромобилей в 2020 году продали около 100 000 автомобилей в совокупности.

В целом, аналитики не могут прийти к согласию на счет iCar. Автомобильный эксперт Райан Бринкман, как сообщает CNBC, считает, что проект возможен, но в его пользе не уверен. По его мнению, появление нового конкурента таких масштабов отрицательно скажется на существующих производителях электрокаров. А американский инвестиционный банк JPMorgan опубликовал отчет, в котором, наоборот, заявил, что влияние автомобиля Apple на рынок будет положительным. Как считают аналитики банка, Apple вряд ли будет собирать автомобиль, что даст возможность существующим производителям увеличить свой объем. Пока сложно сказать, как будет на самом деле, но судя по инциденту с Hyundai компания действительно готова к коллаборации с другими брендами.

Тем не менее, iCar пока не вселяет надежду инвесторам. С тех пор, как в декабре появились новые сообщения о возможном появлении автомобиля Apple, акции General Motors и Tesla выросли примерно на 26% и 10% соответственно, в то время как акции Apple упали примерно на 6%.

Автопилот сам себя не сделает

Юлия Новикова видит выход для компании в других сферах: «Не думаю, что на данный момент есть риск насыщения рынка iPhone, до этого еще далеко. Возможно и такое, что Apple ищет отступные пути, но опять же, повторюсь, производство электромобилей для них не оправданный шаг. Отступной путь им нужно искать в других областях»

Apple в первую очередь занимается разработкой потребительского программного обеспечения, а не производственным центром. Сергей Навалкин строит такие же амбициозные планы, как американские коллеги. В этом году он начал работать над созданием российского стартапа по производству электромобилей. По его мнению, Apple куда выгоднее было бы заняться улучшением системы автономного вождения (AV): «Это входит в их компетенцию. Apple уже давно стал лидером в области пользовательского интерфейса – они могли бы сделать более цельный и интегрированный интерфейс для автомобилей на автопилоте с возможностью подключения к iPhone. Никто не осуществил бы это так же успешно, как они».

«Apple могли бы достичь уровня автономии четвертого или пятого уровня», - добавляет Сергей. «Первый вариант – полностью автономный, но для решения сложных ситуаций все же требуется, чтобы за рулем находился водитель. Сейчас есть подобные бета-проекты, например Waymo – они уже год тестируют электрокары четвертого уровня и пока, как я знаю, без инцидентов. А уровень 5 – эталон для сферы, где водитель не нужен никогда, но это пока что футуризм».

Waymo – совместный проект Google и Alphabet. Подобными разработками также занимается General Motors. Что касается Apple, Юлия Новикова согласилась с тем, что, когда Apple выпустит iCar, AV в нем точно будет.

Но одно лишь автономное вождение вряд ли утолит амбиции триллионной компании.

Apple вполне могла создать похожий телефон, конкурирующий с BlackBerrys 2005 года. Но Стив Джобс и его коллеги были сосредоточены на переосмыслении телефонов – после того, как был представлен iPhone, рынок полностью реформировался. С момента выпуска их первого смартфона прошло уже 14 лет, но Apple до сих пор не изменяют своим принципам уникальности. В данном случае они вряд ли найдут целесообразным тратить время на улучшение существующих функций AV – это не их стратегия. Вполне вероятно, что Apple томит общественность ожиданием на протяжении шести лет, потому что работает над тем, что изменит наше представление о понятии «автомобиль».