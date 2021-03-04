Кадыров потребовал от ФБР вознаграждение за информацию о Пригожине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов рассказать, где скрывается российский бизнесмен Евгений Пригожин, за информацию о местонахождении которого американское Федеральное бюро расследований (ФБР) ранее пообещало $250 000, сообщает «Интерфакс».

«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно», - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время Пригожин гостит в его доме в Грозном. Кадыров заявил, что готов принять обещанную сумму наличными, поскольку его зарубежные счета заблокированы из-за санкций.

«Упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», - продолжил Кадыров.

В конце февраля ФБР назначило за информацию о местонахождении Пригожина вознаграждение, включив предпринимателя в список разыскиваемых лиц вместе с еще 12 россиянами, которые, по словам сотрудников бюро, участвовали в сговоре против США и вмешались во внутренние дела страны.

