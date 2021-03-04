Курс доллара: названы факторы мощного укрепления рубля

Вечер среды рубль завершил в минусе к основным резервным мировым валютам на фоне фиксации прибыли после укрепления в начале недели. При этом позитивная динамика рынка «чёрного золота», как фактор курсовой динамики рубля, компенсировалась снижением валют ЕМ против доллара.

По данным на 19:00 мск, на торгах Мосбиржи курс доллара составлял 73,96 руб., что на 15,25 коп. дороже чем было при закрытии основной сессии во вторник. Евро в это время торговался по 89,31 руб., прибавив за сутки 6,5 коп. Таким образом, национальная валюта не сумела удержаться на завоёванных утром в среду позициях.

По мнению экспертов, это произошло из-за того, что игроки приступили к фиксации прибыли после укрепления в начале недели, которое было вызвано слабыми антироссийскими санкциями со стороны США и ЕС. При этом разница в динамике роста «американца» и «европейца» объясняется возобновлением повышения доллара на глобальном рынке в ожидании решения по новым стимулам американской экономики.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» считает, то в ближайшей перспективе для нашей валюты ориентиром будет отметка в 73,00. При этом он отметил, что в начале этой недели рубль был лидером среди всех валют сегмента ЕМ, продемонстрировав во вторник рост сразу на 0,5%.

«Мощный рывок рубль сделал сразу после того, как стало ясно, что обещанные антироссийские санкции всего лишь «сигнальные», персональные, а потому – совсем безболезненные. А под них игроки заранее формировали длинные позиции в валюте», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что негативный шлейф сейчас остаётся из-за предупреждения Вашингтона о возможных дополнительных санкциях против РФ по кибератакам и использованию химического оружия, где ограничения уже могут оказаться не такими безобидными.

В свою очередь в Росбанке прогнозируют, что по мере приближения мартовского налогового периода российская валюта может солидно укрепиться в паре с долларом до 72,00.

«Новости о персональных санкций со стороны Вашингтона и Брюсселя, а также введение ограничений в отношении отдельных отечественных компаний было воспринято глобальными инвесторами как некий фактор разрядки напряжения между нашей страной и Западом», – пояснили аналитики этой кредитной организации.

По их мнению, в ближайшие сессии пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 73,00-73,50 с возможностью дальнейшего продвижения к 72,00.

«Фактором, который поможет нацвлюте взять этот барьер станет мартовский налоговый период. Если же говорить о паре евро-рубль, то здесь картина во многом зависит от способности «европейца» удержаться к «американцу» вблизи 1,21. При такой предпосылке единая валюта ЕС может попробовать протестировать коридор 87,00-88,00», – предположили в Росбанке.

Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций» также отметил, что новые санкции США и ЕС, которые были введены против нашей страны, по оценкам участников валютного рынка, не носят критического влияния.

«С этим как раз и связана переоценка рисков, а также резкое укрепление нацвалюты, наблюдавшееся в первой половине вчерашнего дня, когда доллар торговался по 73,40, а евро по 88,70», – пояснил эксперт.

Технический анализ показывает, как подчеркнул Зельцер, что при уходе «американца» к указанной отметке речь может пойти о его движении к 73,10.

«Но пока игрокам не хватает решимости на укрепление национальной валюты. Кроме того, нефть бросает из стороны в сторону в преддверии собрания стран-экспортёров альянса ОПЕК+ 3-4 марта. Риски для сырьевых фьючерсов исходят от желания ряда производителей расширить выработку сырья, видя столь бурный рост котировок за последние месяцы. Увеличение предложения грозит краткосрочной коррекцией цен контрактов, что скажется и на финансовых инструментах товарных экономик. Поэтому в сложившихся условиях рубль будет двигаться на краткосрочном горизонте в диапазоне 74,30-75,60 в паре с долларом и 89,10-90,70 - в паре с евро», – сказал эксперт.

В свою очередь Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари» сделала прогноз на курс рубля на конец 2021 года. Она заявила, что российская валюта может мощно укрепиться к доллару - до отметки в 65,00. Однако, по её мнению, это произойдёт если в одной точке сойдутся сразу несколько ключевых факторов. Прежде всего, как отметила эксперт, речь идёт о «чёрном золоте» марки Brent, цена за баррель которого должна составлять минимум 100 долл.

«Второй фактор – отмена многолетних и многослойных экономических антироссийских санкций со стороны Запада. И последний фактор – в нашу страну должен хлынуть поток иностранных инвестиций, а рубль стать самой интересной валютой для вложений», – рассказала Бодрова.

При этом она призналась, что сложение всех этих факторов в одной точке станет фантастикой.

«Основное, что объединяет их – это область фантастики, внутри которой они находятся», – отметила Бодрова.

Однако эксперт считает, что доллар по 65,00 руб. разрушит те остатки отечественной экономики, которые ещё сохраняются.

«Наша экономика продемонстрировала, что остаётся в разряде развивающихся и сырьевых. И ей в данной нише очень даже комфортно», – резюмировала Бодрова.