Минэкономразвития предлагает расширить перечень портала «Госуслуг»

Министерство экономического развития предлагает расширить перечень услуг, которые можно получить через портал «Госуслуги» без посещения ведомства, передает пресс-служба министерства. Сообщается, что проект распоряжения уже направлен на рассмотрение в правительство.

Уточняется, что министерство предлагает направлять самозанятым гражданам уведомления о кредитно-гарантийной поддержке в электронном виде.

Сегодня для получения данной услуги предприниматель должен лично придти на прием. Помимо этого ведомство предлагает предоставлять физическим и юрлицам информацию об участниках финансового рынка, выписки из госреестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и госреестра микрофинансовых организаций.

Ранее перечень портала «Госуслуг» был расширен новыми функциями, которые позволяют получить необходимые услуги без личного присутствия. В частности с февраля текущего года граждане смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения без привязки к месту проживания. Сегодня перечень госуслуг составляет уже 80 позиций.

