Нефть дорожает в ожидании заключительного заседания ОПЕК+

Котировки нефти продолжают расти 4 марта на ожиданиях ключевого заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+, передает «Интерфакс». В настоящее время рынок не получает четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок.

К 8:10 по московскому времени фьючерсы на сорт Brent с поставками в мае выросли на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,89%), достигнув отметки $64,64 за баррель. Днем ранее Brent прибавила $1,37 (2,2%) - до $64,07 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI в это же время в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавили $0,48 (0,78%), до $61,76 за баррель. Предыдущие торги контракт завершил на $1,53 (2,6%), достигнув показателя $61,28 за баррель.

3 марта началась министерская встреча ОПЕК+. Вчера заседал мониторинговый комитет, который не вынес никаких решений в преддверии основной встречи министров, которая пройдет сегодня, 4 марта.

«Итоги сегодняшней встречи ОПЕК+ станут ключевыми для будущего направления нефтяного рынка», - поделился с агентством Bloomberg стратег ING Bank NV Уоррен Паттерсон. По его прогнозам, производство нефти странами ОПЕК+ в общей сложности будет увеличено с апреля на 1,5 млн б/с. Это произойдет в том числе и за счет отказа Саудовской Аравии от добровольных ограничений добычи.

