ОПЕК+ увеличил квоты России на добычу нефти

Заместитель председателя правительства и Александр Новак заявил, что Россия получит преференции в добыче нефти в апреле 2021 года в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24». Для России и Казахстана сделали исключение, разрешив им добывать на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки больше, чем в предыдущем месяце.

«Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечивать растущий спрос на нефтепродукты в России», – сказал Новак.

Сегодня, 4 марта, страны-участники ОПЕК+ приняли решение не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта текущего года.

После сообщения о сохранении сделки ОПЕК+ стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent превысила 67 долларов за баррель, а затем опустилась до 66 долларов.

В 2020 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 8,6% по отношению к 2019 году.