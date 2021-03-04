Производство комплектующих для космической и военной техники запустили в Москве

Резидент особой экономической зоны Москвы АО «ГК «Электронинвест» внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения. Продукция специально разрабатывалась для импортозамещения, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Компания разработала радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), обеспечивающие надежность работы электроники.

«Компания работает на зеленоградской площадке «Алабушево», где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратного метра, инвестиции составили порядка 355 млн рублей. Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики», - рассказал руководитель ведомства.

По словам, главы ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, «ГК «Электронинвест» стал резидентом ОЭЗ в 2017 году.

Как уточнил, генеральный директор АО «ГК «Электронинвест» Емельян Полянский, участие в российских космических программах потребовало расширения и модернизации производства. «До настоящего времени для обеспечения безусловного выполнения поставок, производство работало почти на грани своих возможностей. Но модернизация всех производственных подразделений и окончание последнего этапа пусконаладочных работ по запуску нового производственного участка, так называемой «чистой зоны», позволят в полном объеме решить этот вопрос. За счет проведенных работ в два раза увеличено количество высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудятся 156 человек», - рассказал он.